Песков не стал раскрывать реакцию лидера КНР на предложение Путина по Ирану

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию председателя КНР Си Цзиньпина на предложение президента России Владимира Путина по иранскому обогащенному урану, поскольку разговор был закрытым.