Песков не стал раскрывать реакцию лидера КНР на предложение Путина по Ирану

17:51 21.05.2026
Песков не стал раскрывать реакцию Си Цзиньпина на предложение Путина по Ирану

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию председателя КНР Си Цзиньпина на предложение Владимира Путина по иранскому обогащенному урану, так как разговор был закрытым.
  • Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19–20 мая.
  • Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США, отметил пресс-секретарь президента РФ.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию председателя КНР Си Цзиньпина на предложение президента России Владимира Путина по иранскому обогащенному урану, поскольку разговор был закрытым.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Для этого и был такой разговор - за закрытыми дверями", - сказал Песков в ответ на просьбу журналиста рассказать о реакции председателя КНР на предложение Путина по иранскому урану.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, отметил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США.
