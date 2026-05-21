Песков не стал раскрывать реакцию лидера КНР на предложение Путина по Ирану

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию председателя КНР Си Цзиньпина на предложение президента России Владимира Путина по иранскому обогащенному урану, поскольку разговор был закрытым.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, отметил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США.
