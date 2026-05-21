Путин и Си Цзиньпин не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине - РИА Новости, 21.05.2026
13:32 21.05.2026
Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали мирный план Китая по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом.
"Нет, этот план не обсуждался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин китайский план урегулирования на Украине.
Китай в феврале 2023 года представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине, план из 12 пунктов был опубликован на официальном сайте МИД КНР.
МИД заявил, что Европа не настроена к урегулированию вокруг Украины
В миреКитайУкраинаРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
