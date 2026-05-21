Путин и Си Цзиньпин не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали мирный план Китая по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Китай в феврале 2023 года представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине, план из 12 пунктов был опубликован на официальном сайте МИД КНР.