МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине дружеские и плодотворные переговоры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры", - сказал Го Цзякунь.
Он отметил, что лидеры двух стран достигли новых важных договоренностей по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.