В Европе ищут формулу переговоров по Украине, рассказал источник

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Европе хотят найти удовлетворяющую стороны формулу переговоров по украинскому вопросу, чтобы возобновить дискуссию, заявил РИА Новости европейский дипломатический источник.
"Надо найти способы возобновить дискуссию. В урегулировании на Украине есть и европейский интерес… Нужно найти удовлетворяющую стороны формулу (переговоров - ред.)", - сказал он.
Российские председатели ни раз обращали внимание на то, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины.
Так, посол России в Германии Сергей Нечаев, говоря о президенте Франции Эммануэле Макроне, напомнил, что он несколько раз предлагал поговорить по телефону, но "это так и осталось в списке пожеланий".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года.
