В Европе ищут формулу переговоров по Украине, рассказал источник - РИА Новости, 21.05.2026
08:20 21.05.2026 (обновлено: 08:27 21.05.2026)
В Европе ищут формулу переговоров по Украине, рассказал источник

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе ищут формулу переговоров по украинскому вопросу, заявил европейский дипломатический источник.
  • Российские председатели отмечают, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в диалоге с Россией по вопросу Украины.
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что предложения президента Франции Эммануэля Макрона о разговоре по телефону так и остались в списке пожеланий.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Европе хотят найти удовлетворяющую стороны формулу переговоров по украинскому вопросу, чтобы возобновить дискуссию, заявил РИА Новости европейский дипломатический источник.
"Надо найти способы возобновить дискуссию. В урегулировании на Украине есть и европейский интерес… Нужно найти удовлетворяющую стороны формулу (переговоров - ред.)", - сказал он.
Российские председатели ни раз обращали внимание на то, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины.
Так, посол России в Германии Сергей Нечаев, говоря о президенте Франции Эммануэле Макроне, напомнил, что он несколько раз предлагал поговорить по телефону, но "это так и осталось в списке пожеланий".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года.
В миреРоссияУкраинаСергей Нечаев (дипломат)ЕвропаЭммануэль МакронМария Захарова
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
