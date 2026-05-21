Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха россиян в июне - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 21.05.2026 (обновлено: 08:29 21.05.2026)
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха россиян в июне

"Островок": Азия стала популярным направлением для отдыха россиян в июне

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПляж Сиде
Пляж Сиде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Пляж Сиде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд вошли в топ-10 самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов в июне 2026 года.
  • Наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям: количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза, в Индонезии — на 61%, во Вьетнаме — на 74%, в Китае — на 53%.
  • Средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,3 тысячи рублей.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в июне, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"В топ-10 самых популярных зарубежных направлений в июне 2026 года входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд", - выяснили в сервисе.
Девушка на набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян летом
15 мая, 08:18
По его данным, наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. Так, количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза год к году, в Индонезии — на 61%, во Вьетнаме — на 74%, в Китае — на 53%.
При этом у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение и отсутствуют визовые ограничения. "Количество бронирований в Грузии увеличилось на 31%, в Армении — на 22%. Кроме того, заметный рост спроса фиксируем на поездки в Италию — на 40%, и в Турцию — на 17%", - добавили в сервисе.
Там подчеркнули, что средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,3 тысячи рублей. Помимо этого отмечается, что на зарубежные поездки приходится почти каждое пятое бронирование в июне - 18% от общего объема.
Ранее в мае в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказали РИА Новости, что порядка 82% бронирований средств размещения среди российских туристов в июне приходится на внутренние направления.
Отдыхающие в одном из парков Милана - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Названа самая популярная страна Европы для отдыха россиян на праздники
10 мая, 06:36
 
ТурцияГрузияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала