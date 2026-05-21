Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха россиян в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд вошли в топ-10 самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов в июне 2026 года.

Наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям: количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза, в Индонезии — на 61%, во Вьетнаме — на 74%, в Китае — на 53%.

Средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,3 тысячи рублей.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в июне, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

По его данным, наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. Так, количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза год к году, в Индонезии — на 61%, во Вьетнаме — на 74%, в Китае — на 53%.

При этом у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение и отсутствуют визовые ограничения. "Количество бронирований в Грузии увеличилось на 31%, в Армении — на 22%. Кроме того, заметный рост спроса фиксируем на поездки в Италию — на 40%, и в Турцию — на 17%", - добавили в сервисе.

Там подчеркнули, что средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,3 тысячи рублей. Помимо этого отмечается, что на зарубежные поездки приходится почти каждое пятое бронирование в июне - 18% от общего объема.