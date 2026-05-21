"Оклахома" сравняла счет в серии полуфинала плей-офф НБА с "Сан-Антонио"

Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25). В составе "Оклахомы" больше всех очков набрал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (30), дабл-дабл оформил Айзея Хартенштайн (10 очков, 13 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным стал Стефон Касл (25), дабл-дабл на счету Виктора Вембаньямы (21 очко, 17 подборов).