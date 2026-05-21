"Оклахома" сравняла счет в серии полуфинала плей-офф НБА с "Сан-Антонио"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" на своем паркете обыграл "Сан-Антонио Сперс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25). В составе "Оклахомы" больше всех очков набрал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (30), дабл-дабл оформил Айзея Хартенштайн (10 очков, 13 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным стал Стефон Касл (25), дабл-дабл на счету Виктора Вембаньямы (21 очко, 17 подборов).
21 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
"Оклахома", действующий чемпион НБА, сравняла счет в серии до четырех побед - 1-1. Третий матч пройдет в ночь на 23 мая в Сан-Антонио.
