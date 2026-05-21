Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома" сравняла счет в серии полуфинала плей-офф НБА с "Сан-Антонио" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:38 21.05.2026
"Оклахома" сравняла счет в серии полуфинала плей-офф НБА с "Сан-Антонио"

"Оклахома" обыграла "Сан-Антонио" во втором матче полуфинала плей-офф НБА

© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"Шей Гилджес-Александер
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Сан-Антонио Сперс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 122:113.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-1.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" на своем паркете обыграл "Сан-Антонио Сперс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25). В составе "Оклахомы" больше всех очков набрал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер (30), дабл-дабл оформил Айзея Хартенштайн (10 очков, 13 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным стал Стефон Касл (25), дабл-дабл на счету Виктора Вембаньямы (21 очко, 17 подборов).
НБА
21 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Оклахома-Сити
122 : 113
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Оклахома", действующий чемпион НБА, сравняла счет в серии до четырех побед - 1-1. Третий матч пройдет в ночь на 23 мая в Сан-Антонио.
Джейсон Кидд - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Даллас" расторг контракт с главным тренером
20 мая, 09:20
 
ХоккейСпортОклахома-Сити ТандерСан-Антонио СпёрсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала