Полянский: активность НАТО у границ России достигла уровня холодной войны - РИА Новости, 21.05.2026
15:19 21.05.2026 (обновлено: 15:30 21.05.2026)
Полянский: военная активность НАТО у границ РФ достигла уровня холодной войны

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны.
  • Полянский отметил, что пока не последует жесткий военный ответ с российской стороны, милитаристские настроения у стран НАТО не убавятся.
  • Полянский напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина о том, что любая попытка блокады или вторжения в отношении Калининградской области приведет к невиданной эскалации.
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"В целом констатируем, что военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны. Так что пока надеяться на благоразумие наших европейских соседей не приходится, и все происходящее наводит на мысль о том, что, пока не последует жесткий военный ответ с нашей стороны, милитаристской спеси у них не убавится. Калининград в принципе может встать мощнейшим детонатором", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Как напомнил Полянский, президент России Владимир Путин уже предупреждал, что любая попытка блокады, не говоря о каком-либо вторжении, в отношении Калининградской области приведет к невиданной эскалации.
"Хотите проверить нашу решимость? Вперед, но не говорите потом, что мы вас не предупреждали!" - добавил постпред РФ.
РоссияНАТОВ миреКалининградКалининградская областьДмитрий ПолянскийВладимир ПутинОБСЕ
 
 
