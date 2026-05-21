Первый в истории: лишившийся ног русский десантник на руках покорил Эверест

Российский альпинист без ног покорил Эверест! РИА Новости рассказывает, как наш герой взобрался в Гималаи на одних руках.

Умирал дважды

Набиев лишился ног в 2015 году. Как и мечтал, пошел служить в 242-й учебный центр ВДВ в Омске. Но уже на следующий день после присяги случилась трагедия. После отбоя обрушилась казарма. Со второго этажа Рустам провалился на первый. Под завалами он провел около семи часов. Вокруг — стоны и крики о помощи. Его нашли только под утро.

« "Тогда погибло 24 человека, и я стал последним из выживших, которого достали из-под обломков. Тем самым единственным человеком, который, наверное, сорвал весь джек-пот, который можно было там получить. У меня обе ноги ампутировали, также был вопрос об ампутации обеих рук. На самом деле очень много травм было. У меня дважды случилась клиническая смерть, более двадцати перенесенных операций, отказ почек", — рассказывал позже Набиев в интервью "Комсомольской правде".

© Фото : Из личного архива Рустама Набиева Рустам Набиев с семьей

Врачи спасли руки молодого солдата. Будущая жена, Индира, не бросила парня, наоборот — посвятила все время восстановлению парня. Сам Рустам нашел себя в спорте. Сначала — в следж-хоккее, затем — в альпинизме. Его вдохновляли герои сочинской Паралимпиады. Понял, что инвалидность — не приговор.

В сентябре 2020 года Набиев покорил Эльбрус. Сначала рассматривал вариант использования специальных саней, но уже на месте пришел к выводу: если его просто затащат на вершину, гордиться будет нечем. И совершил первое восхождение на руках. "Это была игра в русскую рулетку", — вспоминал Рустам.

« "Я плакал множество раз, были смертельно опасные моменты, я мог сорваться со склона, как-то так и случилось — меня кое-как поймали. На вершине испытал смешанные чувства. Вроде бы достиг высоты, но не понимал, неужели это все. При этом осознавал, каким титаническим трудом мне это далось. Я эмоционально расклеился, плакал, гордился собой. Мне удалось это сделать вопреки всем разговорам. Я устал, не спал ночь, все эмоции смешались, и я разрыдался на вершине!" — рассказывал Набиев.

На следующий год взошел на восточный пик Эльбруса, затем покорил свой первый восьмитысячник — Манаслу. Дальше — Казбек, Килиманджаро и Аконкагуа — высочайшая вершина мира из расположенных за пределами Азии.

"В 2015 году я провел под завалами более семи часов. Тогда моя жизнь закончилась — и началась заново. С тех пор я поднимаюсь туда, где трудно дышать. Не потому, что хочу доказать. А потому, что знаю цену каждому шагу", — писал в социальных сетях Набиев.

© Фото : Из личного архива Рустама Набиева Рустам Набиев на вершине Эльбруса

"Помните, что на высоте 8000 метров ползет Рустамчик"

И все же главной его мечтой оставался Эверест. Экспедицию запланировал на 2026 год.

"Я иду туда, чтобы показать, что ограничения — не приговор. Чтобы люди с инвалидностью увидели не "потолок", а путь. Чтобы мужчины, сломанные жизнью, вспомнили, что в них есть стержень. Чтобы мой сын однажды узнал: отец выбирал не страх, а движение вперед. Это восхождение — не личная амбиция. Это социальный и человеческий проект. Про силу духа. Про выбор. Про жизнь после "невозможно", — говорил Набиев.

Путь начался 7 апреля, когда Рустам попрощался с женой и детьми в аэропорту. "Я вернусь, обещаю", — сказал он. Многие отнеслись к затее Набиева с негодованием, чуть ли не заранее оставив его детей сиротами, а жену — вдовой. "Друзья, не нужно заниматься нравоучением, — отметил Рустам. — Я взрослый человек. На Эверест я уехал с согласия своей жены. Сказала бы не езжай, я бы не поехал. Просто пожелайте удачи!"

© Фото : Из личного архива Рустама Набиева Рустам Набиев (слева) с товарищем

Акклиматизацию перед восхождением на Эверест Набиев проходил на Мера Пик высотой 6476 метров. Вершина стала девятой в его карьере. "Маленькая победа на пути к большой", — написал он.

В начале мая он прибыл в Намче-Базар, столицу шерпов, которая является воротами на Джомолунгму. А спустя несколько дней Набиев с командой уже расположился в базовом лагере: "Да, это далеко не вершина. Но то, что я сейчас нахожусь здесь, уже история для меня. Я приехал сюда не просто полюбоваться видами, а приехал с намерением впервые взойти на вершину мира на одних руках". Там он отметил 34-летие и продолжил путь. Впереди был проход через ледопад Кхумбу, на который Набиев потратил 15 часов.

16 мая он обратился к подписчикам: "Через четыре-пять дней, надеюсь, вернусь с хорошими новостями. Помолитесь за меня, пожалуйста. Помните, что где-то там, на высоте 8000 метров ползет на руках Рустамчик. Ползет на самую высокую точку планеты".

© социальные сети Рустама Набиева Рустам Набиев на вершине Эвереста