Россиянин первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину Эвереста на одних руках.
В 2015 году Набиев перенес ампутацию ног после обрушения казармы. Он провел под завалами около семи часов, после чего его отправили в госпиталь. В результате обрушения погибло 24 человека.
"20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!" - написал Набиев в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Набиев родился в 1992 году, он покорил вершину Эльбруса в 2020 году. Более трех лет спортсмен выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс".
"Умирал дважды": он лишился ног и совершил невозможное
21 марта 2025, 18:25