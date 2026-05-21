Бахрушинский музей открыл экспозицию в петербургском ТЮЗе

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бахрушинский музей открыл новый музей Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского музея.
Проект реализуется в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке министерства культуры РФ.
"Двадцатого мая Бахрушинский театральный музей представил Музей Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени Брянцева", - говорится в сообщении.
Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева
Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин и директор Александринского театра Александр Малич
По информации пресс-службы, центральным художественным образом экспозиции стал легендарный спектакль "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова, с постановки которого началась его история ТЮЗа. Переживший за свою вековую историю семь возобновлений, спектакль остается в репертуаре, а образ Конька-Горбунка является одним из главных символов театра.
В сообщении отмечается, что экспозиция, расположенная в шести залах, расскажет гостям историю ТЮЗа - от становления театра в 1920–1930-е годы во главе с Александром Брянцевым и его единомышленниками Самуилом Маршаком, Владимиром Бейером и Николаем Стрельниковым до настоящего времени.
"Именно этот круг художников, педагогов, композиторов, драматургов и режиссеров сформировал творческий дух театра, который Брянцев называл "театром особого назначения", - рассказали в пресс-службе.
Работе ТЮЗа в годы Великой Отечественной войны посвящены постановки "Большие надежды" Вениамина Каверина и "Русские люди" Константина Симонова, а послевоенный период представлен через спектакли "Как закалялась сталь", "Сын полка", "Двенадцать месяцев" и "Ромео и Джульетта", уточняется в сообщении.
По словам замполпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой, которая присутствовала на открытии экспозиции, новый музей ТЮЗа вошел в перечень музеев президентского проекта "Серебряное ожерелье России", участники которого помогают сделать знаменитые шедевры из музейных сокровищниц доступными большему количеству граждан.
Федеральная программа "Новый музей театра" реализуется Бахрушинским театральным музеем с 2023 года. Ее цель – создание современных музейных пространств в действующих театрах России и русского зарубежья.
