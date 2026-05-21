Бахрушинский музей открыл экспозицию в петербургском ТЮЗе

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бахрушинский музей открыл новый музей Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского музея.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке министерства культуры РФ.

"Двадцатого мая Бахрушинский театральный музей представил Музей Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени Брянцева", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 1 из 3 © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин и директор Александринского театра Александр Малич Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин и директор Александринского театра Александр Малич © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 2 из 3 © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 3 из 3 Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 1 из 3 Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин и директор Александринского театра Александр Малич © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 2 из 3 Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 3 из 3

По информации пресс-службы, центральным художественным образом экспозиции стал легендарный спектакль "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова, с постановки которого началась его история ТЮЗа. Переживший за свою вековую историю семь возобновлений, спектакль остается в репертуаре, а образ Конька-Горбунка является одним из главных символов театра.

В сообщении отмечается, что экспозиция, расположенная в шести залах, расскажет гостям историю ТЮЗа - от становления театра в 1920–1930-е годы во главе с Александром Брянцевым и его единомышленниками Самуилом Маршаком, Владимиром Бейером и Николаем Стрельниковым до настоящего времени.

"Именно этот круг художников, педагогов, композиторов, драматургов и режиссеров сформировал творческий дух театра, который Брянцев называл "театром особого назначения", - рассказали в пресс-службе.

Работе ТЮЗа в годы Великой Отечественной войны посвящены постановки "Большие надежды" Вениамина Каверина и "Русские люди" Константина Симонова, а послевоенный период представлен через спектакли "Как закалялась сталь", "Сын полка", "Двенадцать месяцев" и "Ромео и Джульетта", уточняется в сообщении.

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 1 из 3 © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 2 из 3 © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцев Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцев © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 3 из 3 Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 1 из 3 Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 2 из 3 Открытие экспозиции Бахрушинского театрального музея в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцев © Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем 3 из 3

По словам замполпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой, которая присутствовала на открытии экспозиции, новый музей ТЮЗа вошел в перечень музеев президентского проекта "Серебряное ожерелье России", участники которого помогают сделать знаменитые шедевры из музейных сокровищниц доступными большему количеству граждан.