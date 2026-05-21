Раскрыт вес монет, которые россияне вернули в оборот

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Участники апрельской акции Банка России "Монетная неделя" сдали более 250 тонн монет, рассказала РИА Новости управляющий партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ольга Попкова.

"Россияне сдали за "монетную неделю" 252 тонны монет. Если взять за основу африканского слона - крупнейшее наземное млекопитающее, то его средний вес составляет около 6 тонн. Это значит, что 252 тонны равны равны весу 42 африканских слонов", - пояснила она.

Очередная акция ЦБ "Монетная неделя" проходила с 6 по 18 апреля. В ней принимали участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. Кроме того, в банках можно было положить мелочь на свой счет.

Масса самого крупного животного на планете - синего кита - может достигать 200 тонн, это означает, что 252 тонны сданных монет примерно соответствуют весу одного крупного синего кита или даже немного превышают его.

Более того, если выложить все эти монеты в одну линию, то ее длина составит 1 182 километра, что превышает протяженность дороги от Москвы до Санкт-Петербурга . Расстояние до Санкт‑Петербурга составляет около 710 км, поэтому линия из монет будет значительно длиннее, добавила Попкова.