Митрюшкина признали лучшим футболистом "Локомотива" в мае

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком московского "Локомотива" в мае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В мае Митрюшкин сыграл в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1), калининградской "Балтикой" (1:0) и столичным ЦСКА (1:3). В игре с "Балтикой" голкипер отразил пенальти.
На награду также претендовали Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев, Александр Сильянов, Александр Руденко, Данил Пруцев и Евгений Морозов.