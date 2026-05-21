Рейтинг@Mail.ru
Митрюшкина признали лучшим футболистом "Локомотива" в мае - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:43 21.05.2026
Митрюшкина признали лучшим футболистом "Локомотива" в мае

Вратарь Митрюшкин признан лучшим футболистом "Локомотива" в мае

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнтон Митрюшкин
Антон Митрюшкин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Антон Митрюшкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратаря Антона Митрюшкина признали лучшим игроком московского "Локомотива" в мае.
  • В мае Митрюшкин сыграл в трех матчах Российской премьер-лиги и отразил пенальти в игре с "Балтикой".
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком московского "Локомотива" в мае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В мае Митрюшкин сыграл в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1), калининградской "Балтикой" (1:0) и столичным ЦСКА (1:3). В игре с "Балтикой" голкипер отразил пенальти.
На награду также претендовали Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев, Александр Сильянов, Александр Руденко, Данил Пруцев и Евгений Морозов.
Митрюшкину 30 лет, он выступает за "Локомотив" с 2024 года. За это время голкипер сыграл 48 матчей, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В марте Митрюшкин дебютировал за сборную России.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Надежда Кадышева и группа "Тату" выступят на суперфинале Кубка России
Вчера, 15:58
 
ФутболСпортРоссияАнтон МитрюшкинАртем КарпукасЗелимхан БакаевЛокомотив (Москва)БалтикаДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала