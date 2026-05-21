Миронов предложил выдавать сертификат на покупку товаров новорожденным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единый федеральный сертификат номиналом 50 тысяч рублей на покупку товаров для новорожденных.

Официальное обращение по данному вопросу на имя министра труда РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным ввести единый федеральный сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который предоставляется семье при рождении ребенка (независимо от очередности)", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что эти деньги родители смогут потратить на покупку коляски, кроватки, одежды и других товаров.

"Действие сертификата предлагаю ограничить 12 месяцами с момента рождения ребенка", – добавил он.

По словам лидера партии, реализация инициативы " Справедливой России " позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в первый год жизни ребенка, а также повысить доступность качественных и безопасных товаров для детей.

"Рождение ребенка всегда сопровождается большими расходами в семье. По оценкам экспертов, средние траты на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного в первый год жизни составляют порядка 370 тысяч рублей. При этом значительная часть расходов приходится на первые месяцы после рождения ребенка", - рассказал Миронов.

Он напомнил, что на федеральном уровне введен ряд мер для поддержки семей с детьми – материнский капитал, пособие при рождении ребенка, декретные выплаты, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое пособие на детей до 17 лет, однако целевые субсидии на покупку товаров для новорожденных выделяют лишь в отдельных регионах.