Минтранс: Россия и КНР готовы сотрудничать в сфере беспилотных технологий - РИА Новости, 21.05.2026
11:14 21.05.2026
Минтранс: Россия и КНР готовы сотрудничать в сфере беспилотных технологий

Здание Министерства транспорта в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия и Китай готовы к сотрудничеству в сфере беспилотных технологий, РФ надеется на запуск совместных проектов и заключение взаимовыгодных соглашений, сообщил российский Минтранс по итогам посещения Андреем Никитиным Drone World Congress 2026 в Шеньчжэне.
"Россия и Китай готовы к сотрудничеству в сфере беспилотных технологий. В рамках рабочей поездки в КНР министр транспорта Андрей Никитин осмотрел выставочные стенды Drone World Congress 2026, который является одной из ведущих международных площадок для развития низковысотной экономики... Министр выразил надежду, что по итогам конгресса удастся укрепить международное сотрудничество, запустить совместные проекты и заключить взаимовыгодные соглашения между представителями власти и бизнеса", - говорится в сообщении.
В работе конгресса также поучаствовала группа российских частных и госкомпаний, нацеленных на развитие кооперационных цепочек, добавили в министерстве.
"Сегодня беспилотная авиация приобретает особое значение для международного сотрудничества. Гражданские дроны, летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL), логистические платформы и цифровые решения для управления воздушным пространством уже становятся частью транспортной системы. Они меняют подходы к мобильности, грузовой логистике, промышленному мониторингу, развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности", – сказал Никитин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Главной задачей при этом остается переход от накопленного технологического потенциала к его практическому внедрению, отметили в Минтрансе.
