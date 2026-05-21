Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил немецкий политик

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель председателя немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс подверг резкой критике позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, заявив, что тот "ничего не понимает в дипломатии".
"Самопровозглашенный "канцлер иностранных дел" Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии", - сказал политик в интервью газете Berliner Zeitung.
Людерс обвинил канцлера в двойных стандартах, указав на реакции Мерца на украинский и ближневосточный конфликты. Он также выразил опасения относительно последствий энергетического кризиса для экономики Германии ввиду прекращения поставок энергоносителей Германии по трубопроводу "Дружба".
"Откуда тогда поставлять нефть и газ, пока Ормузский пролив остается закрытым, а НПЗ в Шведте больше не может получать энергоносители из России и Казахстана?" - поинтересовался заместитель председателя ССВ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.