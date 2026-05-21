Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил немецкий политик

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель председателя немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс подверг резкой критике позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, заявив, что тот "ничего не понимает в дипломатии".