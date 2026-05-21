Рейтинг@Mail.ru
Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил немецкий политик - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 21.05.2026
Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил немецкий политик

Людерс: Мерц ничего не понимает в дипломатии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэль Людерс подверг критике позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.
  • Людерс заявил, что Мерц «ничего не понимает в дипломатии», и обвинил его в двойных стандартах.
  • Заместитель председателя ССВ выразил опасения относительно последствий энергетического кризиса для экономики Германии из-за прекращения поставок энергоносителей по трубопроводу «Дружба».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель председателя немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс подверг резкой критике позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, заявив, что тот "ничего не понимает в дипломатии".
"Самопровозглашенный "канцлер иностранных дел" Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии", - сказал политик в интервью газете Berliner Zeitung.
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Депутат Госдумы рассказал, зачем Мерц делает заявления о давлении на Россию
19 мая, 15:19
Людерс обвинил канцлера в двойных стандартах, указав на реакции Мерца на украинский и ближневосточный конфликты. Он также выразил опасения относительно последствий энергетического кризиса для экономики Германии ввиду прекращения поставок энергоносителей Германии по трубопроводу "Дружба".
"Откуда тогда поставлять нефть и газ, пока Ормузский пролив остается закрытым, а НПЗ в Шведте больше не может получать энергоносители из России и Казахстана?" - поинтересовался заместитель председателя ССВ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мерц сделал странное заявление о переговорах с Россией
18 мая, 22:45
 
В миреГерманияБлижний ВостокУкраинаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала