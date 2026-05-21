Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 21.05.2026 (обновлено: 11:11 21.05.2026)
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало переполох на Западе

Мема назвал заявление фон дер Ляйен о России необычным из-за ситуации на Украине

© REUTERS / Yiannis KourtoglouГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема назвал заявление фон дер Ляйен об ответе на якобы угрозу России необычным из-за ухудшения ситуации на Украине.
  • Он добавил, что без поддержки США Европа не сможет защитить себя от России.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России необычным из-за ситуации на Украине.

"Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается", — написал он в соцсети X.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Решение Европы в отношении России поразило журналиста
Вчера, 09:14
Политик добавил, что без поддержки США Старый Свет не сможет защитить себя от России. Кроме того, недавние заявления председателя Еврокомиссии в адрес России и проблема с дронами в Прибалтике стали еще одним сигналом об обострении риторики, подчеркнул Мема.

Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украинасобирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвыформулируют военные.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
На Западе ужаснулись из-за произошедшего на встрече Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 11:11
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала