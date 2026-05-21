Победитель ЛЕ надеется выпить с принцем Уильямом и "выпотрошить его карту" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
01:47 21.05.2026 (обновлено: 01:57 21.05.2026)
Победитель ЛЕ надеется выпить с принцем Уильямом и "выпотрошить его карту"

© REUTERS / Umit BektasФутболисты "Астон Виллы"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан английского футбольного клуба «Астон Вилла» Джон Макгинн выразил желание после победы в Лиге Европы выпить вместе с болельщиком команды принцем Уильямом.
  • «Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы и впервые завоевала этот трофей.
  • На матче присутствовал принц Уильям, который является большим поклонником «Астон Виллы».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Капитан английского футбольного клуба "Астон Вилла" Джон Макгинн рассказал, что хотел бы после победы в Лиге Европы выпить вместе с болельщиком команды принцем Уильямом и отдохнуть за его счет.
В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" (3:0) в финале Лиги Европы и впервые завоевала этот трофей. На матче присутствовал член королевской семьи принц Уильям, который поддерживает "Астон Виллу".
"Он отличный парень. Он зашел в нашу раздевалку перед игрой. Он огромный болельщик "Астон Виллы" и точно не собирался пропустить этот матч. Конечно, приятно, что он нас поддерживает. Он просто нормальный парень. Надеюсь, удастся пропустить с ним сегодня пару напитков и выпотрошить его кредитную карту к концу вечеринки", - приводит слова Макгинна сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Невероятно быть здесь, быть сейчас, в 2026 году, быть капитаном "Астон Виллы". Это главный день в моей карьере. Постараюсь насладиться моментом по максимуму. Прежде я наблюдал за триумфами своих товарищей, Энди Робертсона и Джека Грилиша. А теперь настал мой черед. Возможно, эта победа не столь значимая, как у них, но для меня она тоже очень важна. Наслаждаюсь каждой минутой", - добавил 31-летний шотландский полузащитник.
