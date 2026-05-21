Мадьяр: Венгрия продолжит защищать границы ЕС от нелегальных мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия продолжит защищать внешние границы Евросоюза от нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
- Мадьяр гарантировал Австрии и другим странам, что нелегальные мигранты не будут проникать на внутренние границы Европы через Венгрию.
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Венгрия продолжит защищать внешние границы Евросоюза от нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Я могу гарантировать Австрии и господину канцлеру, что Венгрия будет защищать внешние границы Европы, и Австрии или кому-либо еще не придется беспокоиться о том, что нелегальные мигранты будут проникать на внутренние границы через Венгрию", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером.
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.
Мадьяр сделал внезапное заявление о России
Вчера, 15:18