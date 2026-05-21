14:52 21.05.2026 (обновлено: 14:57 21.05.2026)
В башкирском лагере "Уральские Зори" заболели шестнадцать детей

Роспотребнадзор: шестнадцать детей заболели в башкирском лагере "Уральские Зори"

© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике БашкортостанДетский лагерь "Уральские Зори" в Башкирии
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Детский лагерь "Уральские Зори" в Башкирии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башкирском лагере «Уральские Зори» заболели 16 детей.
  • Состояние заболевших детей удовлетворительное, остальные дети находятся под медицинским наблюдением.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шестнадцать детей заболели в башкирском лагере "Уральские Зори", их состояние удовлетворительное, остальные дети находятся под наблюдением, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
"Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих (лагеря "Уральские Зори" - ред.). Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
