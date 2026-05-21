Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр отметил, что для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.