МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский астролог Вероника Аникиевич, которая консультировала экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по кадровым вопросам, предрекала сомнительное будущее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и заявляла, что "с таким гороскопом" коррупцию нельзя побороть, а можно только возглавить, выяснило РИА Новости, изучив соцсети гадалки.

"Посмотрела ради интереса карту НАБУ, по дате создания 16 апреля 2015 года… Я не могу с ЭТОГО в один голос (имеется ввиду, не могу удержаться от смеха, смеюсь в голос, - ред.). Эта структура, такой же антикоррупционер, примерно как я "испанский летчик". С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть — нет", — написала Аникиевич в своих соцсетях 23 июля 2025 года.

Гороскоп показал, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией, а как инструмент политического обслуживания интересов "определенных олигархов", заявила гадалка.

"НАБУ не является независимой структурой, ей управляют конкретные люди в своих целях, в этом и вся суть", — утверждает гадалка.

Аникиевич предложила подписчикам поделиться информацией о результатах деятельности НАБУ, поскольку она ничего не знает о работе "этих бойцов экономического фронта за последних 10 лет".

"Коррупцию еще не побороли? Нет? Все, что я о них слышала - это несколько заказных политических расследований", - заявила Аникиевич.