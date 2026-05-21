Гадалка Ермака смеялась над попытками НАБУ бороться с коррупцией

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский астролог Вероника Аникиевич, которая консультировала экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по кадровым вопросам, предрекала сомнительное будущее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и заявляла, что "с таким гороскопом" коррупцию нельзя побороть, а можно только возглавить, выяснило РИА Новости, изучив соцсети гадалки.
Противостояние НАБУ и Владимира Зеленского обострилось летом 2025 года, когда НАБУ провело обыски у нескольких заметных человек в его окружении, а Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовные дела. В ответ лояльные Зеленскому депутаты Верховной рады 22 июля приняли закон, лишивший НАБУ и САП независимости. По всей Украине начались митинги протеста, 31 июля Зеленский принял закон, вернувший НАБУ и САП прежний статус.
"Посмотрела ради интереса карту НАБУ, по дате создания 16 апреля 2015 года… Я не могу с ЭТОГО в один голос (имеется ввиду, не могу удержаться от смеха, смеюсь в голос, - ред.). Эта структура, такой же антикоррупционер, примерно как я "испанский летчик". С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть — нет", — написала Аникиевич в своих соцсетях 23 июля 2025 года.
Гороскоп показал, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией, а как инструмент политического обслуживания интересов "определенных олигархов", заявила гадалка.
"НАБУ не является независимой структурой, ей управляют конкретные люди в своих целях, в этом и вся суть", — утверждает гадалка.
Аникиевич предложила подписчикам поделиться информацией о результатах деятельности НАБУ, поскольку она ничего не знает о работе "этих бойцов экономического фронта за последних 10 лет".
"Коррупцию еще не побороли? Нет? Все, что я о них слышала - это несколько заказных политических расследований", - заявила Аникиевич.
В мае 2026 года САП Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что во время работы Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Ермак присылал ей даты рождения кандидатов на высокие посты, чтобы проверить их на нумерологию.
