Коростелев рассказал о нехватке презервативов на зимней Олимпиаде

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что не заметил ни одного презерватива на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля 2026 года. Итальянские СМИ писали, что бесплатные презервативы для спортсменов в олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо закончились за три дня.
"Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились. А я приехал в первый день", — приводит слова Коростелева "Mash на спорте".
22-летний Коростелев выступал на Олимпиаде-2026 в качестве нейтрального атлета. Он показал четвертый результат в скиатлоне и пятый — в масс-старте на 50 километров.
