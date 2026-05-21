16:59 21.05.2026
Коростелев рассказал о нехватке презервативов на зимней Олимпиаде

© РИА Новости | Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что не заметил ни одного презерватива на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля 2026 года. Итальянские СМИ писали, что бесплатные презервативы для спортсменов в олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо закончились за три дня.
«
"Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились. А я приехал в первый день", — приводит слова Коростелева "Mash на спорте".
22-летний Коростелев выступал на Олимпиаде-2026 в качестве нейтрального атлета. Он показал четвертый результат в скиатлоне и пятый — в масс-старте на 50 километров.
Лыжные гонкиСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
