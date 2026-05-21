"Отыграл свое": Пономарев оценил шансы Кокорина вернуться в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", не должен возвращаться в российский чемпионат, а завершить карьеру, поскольку свои лучшие годы он уже оставил позади.