"Отыграл свое": Пономарев оценил шансы Кокорина вернуться в РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
13:55 21.05.2026
"Отыграл свое": Пономарев оценил шансы Кокорина вернуться в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Александр Кокорин должен завершить карьеру.
  • Он полагает, что футболист уже оставил свои лучшие годы позади и не должен возвращаться в российский чемпионат.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", не должен возвращаться в российский чемпионат, а завершить карьеру, поскольку свои лучшие годы он уже оставил позади.
Ранее "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом страны.
"А сколько ему лет? Тридцать пять. Да нет, конечно. Надо ему спокойно заканчивать. Все. Даже во вторую лигу уже не подойдет. Зачем? Зачем мучить человека? Все уже, отыграл свое, все заработал, что можно. Так что здесь я бы советовал просто ему заканчивать", - сказал Пономарев.
