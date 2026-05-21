"Отыграл свое": Пономарев оценил шансы Кокорина вернуться в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", не должен возвращаться в российский чемпионат, а завершить карьеру, поскольку свои лучшие годы он уже оставил позади.
"А сколько ему лет? Тридцать пять. Да нет, конечно. Надо ему спокойно заканчивать. Все. Даже во вторую лигу уже не подойдет. Зачем? Зачем мучить человека? Все уже, отыграл свое, все заработал, что можно. Так что здесь я бы советовал просто ему заканчивать", - сказал Пономарев.