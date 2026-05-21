Мостовой: историю Кокорина не забыли, он может не захотеть вернуться в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", способен заиграть в клубе чемпионата России, однако его прошлое может стать причиной, по которой он сам не захочет возвращаться.
"Тридцать пять лет. В принципе, может вернуться. Если он сам захочет, у него же история. Никто же не забыл ее. Поэтому, может быть, он и не захочет. Если по игре, то, сто процентов, какой-нибудь команде пригодился бы", - сказал Мостовой.
В 2018 году в "Кофемании" на Большой Никитской улице произошла потасовка с участием Кокорина и Павла Мамаева. Они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получили реальный тюремный срок.