Мостовой: историю Кокорина не забыли, он может не захотеть вернуться в РПЛ
13:13 21.05.2026
Мостовой: историю Кокорина никто не забыл, он может не захотеть вернуться в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", способен заиграть в клубе чемпионата России, однако его прошлое может стать причиной, по которой он сам не захочет возвращаться.
Ранее "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом страны.
В махачкалинском "Динамо" допустили трансфер Кокорина
Вчера, 09:44
"Тридцать пять лет. В принципе, может вернуться. Если он сам захочет, у него же история. Никто же не забыл ее. Поэтому, может быть, он и не захочет. Если по игре, то, сто процентов, какой-нибудь команде пригодился бы", - сказал Мостовой.
В 2018 году в "Кофемании" на Большой Никитской улице произошла потасовка с участием Кокорина и Павла Мамаева. Они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получили реальный тюремный срок.
