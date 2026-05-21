Мостовой: историю Кокорина не забыли, он может не захотеть вернуться в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", способен заиграть в клубе чемпионата России, однако его прошлое может стать причиной, по которой он сам не захочет возвращаться.