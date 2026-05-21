Кирьяков: Кокорин будет интересен лишь аутсайдерам

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что игравший за кипрский "Арис" нападающий Александр Кокорин ранее наговорил много лишнего про чемпионат России и теперь может быть интересен только клубам, не ставящим перед собой серьезных задач.
"Кокорин раньше много чего лишнего наговорил, насколько я помню. Много плохого в адрес нашего чемпионата и так далее. Я не думаю, что кто-то сейчас подумает о том, чтобы пригласить его. Из топовых клубов – стопроцентно нет", - сказал Кирьяков.
"Может быть, им заинтересуются команды, которые планируют бороться за середину турнирной таблицы или даже за выживание в Российской премьер-лиге. Исходя из того, что сейчас очень тяжело найти какого-то среднего или ниже среднего по европейским меркам нападающего. Такой вариант возможен для клубов из второй восьмерки чемпионата России", - добавил собеседник агентства.
Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. За хулиганские действия игроки были осуждены на полтора года колонии.