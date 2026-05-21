Кирьяков: Кокорин будет интересен лишь аутсайдерам
14:24 21.05.2026
Кирьяков: Кокорин будет интересен лишь аутсайдерам

Кирьяков: Кокорин много плохого наговорил про РПЛ, будет интересен аутсайдерам

  Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил, что Александр Кокорин может быть интересен только клубам, не ставящим перед собой серьезных задач.
  Александр Кокорин покинет клуб «Арис» по окончании сезона.
  Кирьяков считает, что Кокорина могут рассмотреть клубы из нижней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что игравший за кипрский "Арис" нападающий Александр Кокорин ранее наговорил много лишнего про чемпионат России и теперь может быть интересен только клубам, не ставящим перед собой серьезных задач.
Ранее "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом страны.
"Кокорин раньше много чего лишнего наговорил, насколько я помню. Много плохого в адрес нашего чемпионата и так далее. Я не думаю, что кто-то сейчас подумает о том, чтобы пригласить его. Из топовых клубов – стопроцентно нет", - сказал Кирьяков.
"Может быть, им заинтересуются команды, которые планируют бороться за середину турнирной таблицы или даже за выживание в Российской премьер-лиге. Исходя из того, что сейчас очень тяжело найти какого-то среднего или ниже среднего по европейским меркам нападающего. Такой вариант возможен для клубов из второй восьмерки чемпионата России", - добавил собеседник агентства.
Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. За хулиганские действия игроки были осуждены на полтора года колонии.
