Мировые СМИ раскопали тщательно скрываемый секрет визита Путина в Китай

Когда после громкого события отгремели пресс-релизы и просвистели новостные ленты, наступает время более глубокой рефлексии, когда пытливые читатели хотят понять — а что это, собственно, было и какая под всем этим подоплека?

Владимира Путина в В отношении визита президента России Китай это в тысячу раз более справедливо, и лучший способ навести резкость — посмотреть на данный визит через призму мировых СМИ, которые хором начали сравнивать на все лады поездки в Пекин российского и американского президентов.

Забавно, что у западных информресурсов цвет настроения сейчас очень синий, а слово дня — разочарование.

В каждом втором обзоре визита Путина в Пекин (который, как известно всем на Западе, совершенно никому не интересен) описывается, что от Китая вообще и Си Цзиньпина в частности после встречи с Трампом в западных столицах ждали совершенно другого.

Например, издание Washington Examiner с явным сожалением и обидой пишет, что "Пекин долго сохранял нейтральную позицию по отношению к конфликту (на Украине . — Прим. ред.) <…>, но Китай стал главным российским торговым партнером и является главным покупателем российских нефти и газа". Кроме того, "Китай проигнорировал требования Запада прекратить поставлять высокотехничные компоненты для российского ВПК".

На Западе очень-очень многие лелеяли тихую надежду, что после встречи с Трампом Си дистанцируется от Путина и встанет на сторону волшебного сада ради торговых выгод, но надежды не сбылись. Как сообщает гонконгский ресурс South China Morning Post, "недавний государственный визит Дональда Трампа, по‑видимому, вряд ли кардинально изменит или затмит более широкую повестку китайско‑российского сотрудничества".

Другой источник грусти — несравнимые физические результаты двух визитов.

На одной чаше весов — десятки конкретных соглашений по огромному количеству направлений и, не побоимся этого слова, план построения нового справедливого мира, а на другой, по мнению обозревателей, чуть больше пшика.

Как пишет британский ресурс Independent, "Трамп покинул Китай на прошлой неделе, расхваливая ряд обещаний и договоренностей о более беспрепятственной торговле, но так и не добившись конкретных обязательств по урегулированию болезненных разногласий". Другие издания называют визит Трампа "широко разрекламированным, но в значительной степени разочаровывающим", который "не принес никакого прогресса по торговле, Украине или войне с Ираном".

Но во всей этой истории есть и еще более важный смысловой фокус — символический.

Пресс-секретарь президента России Песков особо подчеркнул, что не нужно сравнивать визиты двух президентов с точки зрения какого-то соперничества, а помощник президента Ушаков настаивал, что никакого совпадения или умысла в визите Путина сразу после Трампа нет, потому что поездка российского президента была запланирована сильно заранее.

Это да, но по какой-то причине мировые СМИ этим увещеваниям не вняли и очень подробно разложили, почему нынешние переговоры Путина в корне отличаются от переговоров Трампа.

Несмотря на то что официальные китайские лица специально заявили, что протокол встреч Путина и Трампа был идентичным, многие обозреватели отметили, что это, мягко говоря, не так. Издание The Guardian так и написало: "Хореография двух визитов, прошедших один за другим, казалась намеренно зеркальной, но Китай позаботился о том, чтобы различия были заметны".

Индийское издание Firstpost пояснило: "Президент России Владимир Путин получил в китайской столице заметно более высокий уровень приема, чем президент США Дональд Трамп неделей ранее. Хотя разница может показаться всего лишь вопросом церемонии, эксперты говорят, что такие небольшие протокольные нюансы могут нести серьезный политический смысл в тщательно срежиссированной дипломатической системе Китая".

Как написал один азиатский журналист, "в Пекине имеет важнейшее значение даже то, кто стоит у трапа самолета". Абсолютно все издания Глобального Юга и Азии обратили внимание на то, что Трампа в аэропорту встречал вице-президент Хань Чжэн , который считается в большей степени церемониальной фигурой и не входит в Политбюро КПК. Путина же встречал глава МИД Китая Ван И , который имеет огромное влияние, является членом Политбюро и входит в очень узкий круг самых доверенных лиц лидера Китая.

Многие отметили тот факт, что китайский лидер называл российского президента "старым другом", что в китайской дипломатической культуре происходит очень редко и является важнейшим индикатором теснейших и доверительных отношений.

Китайские СМИ, в свою очередь, даже скрупулезно подсчитали количество личных встреч Путина и Си, которое многократно перевешивает все контакты с Трампом. Особенно подчеркивалось, что первый официальный визит после назначения на пост президента Си Цзиньпин совершил именно в Россию.

Также совершенно вирусной стала история с посещением Трампом закрытого пекинского правительственного комплекса Чжуннаньхай, бывшего императорского сада, куда простых смертных не пускают вообще никогда, а иностранных лидеров — почти никогда. Так вот: для Трампа было сделано почти невозможное исключение. Польщенный Трамп спросил у Си, принимал ли тот там других мировых лидеров. Тот ответил: "Очень-очень редко. Но, например, здесь бывал Путин".

Как философски заметило одно индийское издание, китайцы не унизили Трампа (прием был действительно на высшем уровне), а просто Путина встретили несравнимо более тепло и уважительно.