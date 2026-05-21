"Не просто встреча": на Западе назвали необычный итог визита Путина в Китай - РИА Новости, 21.05.2026
02:57 21.05.2026
"Не просто встреча": на Западе назвали необычный итог визита Путина в Китай

L'AntiDiplomatico: встреча Путина и Си Цзиньпина изменила миропорядок

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине показала изменение глобального миропорядка в пользу Москвы и Пекина, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
  • Во время встречи была подписана декларация о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии между Россией и Китаем.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине показала изменение глобального миропорядка в пользу Москвы и Пекина, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Встреча Путина и Си Цзиньпина – это не просто двусторонняя встреча, а отражение меняющегося глобального баланса, где политический и экономический центр тяжести продолжает смещаться в сторону Евразии", — говорится в материале.
Как считает издание, не случайно, что во время встречи была подписана декларация о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии между странами.
"В мире, наполненном растущими кризисами и соперничеством, Россия и Китай продолжают представлять себя столпами многополярности, альтернативной западной гегемонии, возглавляемой США", — говорится в материале.
Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и Си Цзиньпина.
Лидеры приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
