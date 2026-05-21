В США сравнили визиты Путина и Трампа в Китай

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем поездка американского лидера Дональда Трампа, пишет CNN.
"Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами", — говорится в материале.
Как отмечает издание, в последние годы Путин и председатель КНР Си Цзиньпин значительно активизировали сотрудничество России и Китая в сферах торговли, дипломатии и безопасности.
"Подобная тактика, по всей видимости, была направлена на то, чтобы подчеркнуть сохраняющееся и постоянно углубляющееся сближение Китая и России, даже несмотря на то, что правительства обеих стран меняют свои отношения с США", — говорится в материале.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как писал портал Daily Beast, американский лидер не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых был направлен его визит в Китай. Несмотря на заявления президента США о множестве решенных задач, сам Трамп так и не уточнил, какие именно вопросы были урегулированы.