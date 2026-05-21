"Немедленно прекратить!" Новая выходка Киева вызвала гнев на Западе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X призвал европейских дипломатов вернуться к диалогу с Россией после инцидентов с украинскими дронами.
"Объединенная группа депутатов Европарламента обращается к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой принять меры против украинских беспилотников и против России. Обвинения в адрес России не улучшат ситуацию, а могут лишь усугубить напряженность", — написал он.
"Напоминаю, что эти беспилотники напрямую финансируются и производятся европейскими союзниками и передаются Украине. Прекратите разжигать эту войну и вернитесь к диалогу!" — резюмировал политик.
Вооруженные силы Латвии объявили в четверг возможную воздушную тревогу в трех районах на востоке из-за нахождения над территорией страны как минимум одного беспилотника.
Ранее во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.