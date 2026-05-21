Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Локомотива" Иванов рассказал о восстановлении после травмы - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:49 21.05.2026
Хоккеист "Локомотива" Иванов рассказал о восстановлении после травмы

Хоккеисту "Локомотива" Иванову потребуется месяц на восстановление от травмы

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкХоккеисты "Локомотива" празднуют гол
Хоккеисты Локомотива празднуют гол - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Локомотива" празднуют гол. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».
  • Иванову потребуется месяц на восстановление после травмы, он уже перенес операцию на ноге.
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Получивший травму по ходу финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий ярославского "Локомотива" Георгий Иванов сообщил, что ему понадобится месяц на восстановление.
Иванов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса" (1:2) и не смог доиграть встречу. В конце второго периода форвард после столкновения с нападающим казанцев Дмитрием Кателевским покинул площадку в сопровождении медиков и отправился в раздевалку. Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли сообщил, что Иванов 19 мая перенес операцию на ноге.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Радулов оценил старания "Ак Барса" в финальной серии плей-офф КХЛ
Вчера, 23:44
"Что касается сроков моего восстановления, то потребуется месяц. Но моя травма никак не повлияла на команду, потому что у нас все готовы друг друга заменить. Мы все доверяем друг другу. Те, кто был в неиграющем составе, проделали колоссальную работу, они заслуживают всех этих похвал", - сказал Иванов журналистам.
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
"У меня сейчас невероятные эмоции, я благодарен нашим мужикам за эту игру и победу. Со стороны было очень тяжело за этим наблюдать, особенно за концовкой матча, когда пришлось сильно понервничать. Для меня эта победа означает, что мы настоящая семья, которая весь сезон билась друг за друга и повторила победный результат. Мы прошли проверку", - добавил 27-летний хоккеист.
Боб Хартли - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Боб Хартли заявил об уходе из "Локомотива"
Вчера, 22:34
 
ХоккейСпортБоб ХартлиКубок ГагаринаГеоргий ИвановАк БарсЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала