Хоккеист "Локомотива" Иванов рассказал о восстановлении после травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».
- Иванову потребуется месяц на восстановление после травмы, он уже перенес операцию на ноге.
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Получивший травму по ходу финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий ярославского "Локомотива" Георгий Иванов сообщил, что ему понадобится месяц на восстановление.
Иванов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса" (1:2) и не смог доиграть встречу. В конце второго периода форвард после столкновения с нападающим казанцев Дмитрием Кателевским покинул площадку в сопровождении медиков и отправился в раздевалку. Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли сообщил, что Иванов 19 мая перенес операцию на ноге.
"Что касается сроков моего восстановления, то потребуется месяц. Но моя травма никак не повлияла на команду, потому что у нас все готовы друг друга заменить. Мы все доверяем друг другу. Те, кто был в неиграющем составе, проделали колоссальную работу, они заслуживают всех этих похвал", - сказал Иванов журналистам.
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
"У меня сейчас невероятные эмоции, я благодарен нашим мужикам за эту игру и победу. Со стороны было очень тяжело за этим наблюдать, особенно за концовкой матча, когда пришлось сильно понервничать. Для меня эта победа означает, что мы настоящая семья, которая весь сезон билась друг за друга и повторила победный результат. Мы прошли проверку", - добавил 27-летний хоккеист.
Боб Хартли заявил об уходе из "Локомотива"
Вчера, 22:34