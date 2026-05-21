Хоккеист "Локомотива" Иванов рассказал о восстановлении после травмы

КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Получивший травму по ходу финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий ярославского "Локомотива" Георгий Иванов сообщил, что ему понадобится месяц на восстановление.

Иванов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского " Ак Барса " (1:2) и не смог доиграть встречу. В конце второго периода форвард после столкновения с нападающим казанцев Дмитрием Кателевским покинул площадку в сопровождении медиков и отправился в раздевалку. Главный тренер " Локомотива Боб Хартли сообщил, что Иванов 19 мая перенес операцию на ноге.

"Что касается сроков моего восстановления, то потребуется месяц. Но моя травма никак не повлияла на команду, потому что у нас все готовы друг друга заменить. Мы все доверяем друг другу. Те, кто был в неиграющем составе, проделали колоссальную работу, они заслуживают всех этих похвал", - сказал Иванов журналистам.

В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.