Сборная Швейцарии обыграла британцев и вышла в плей-офф на ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
23:46 21.05.2026
Сборная Швейцарии обыграла британцев и первой вышла в плей-офф на ЧМ по хоккею

  • Сборная Швейцарии обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Сборная Швейцарии первой вышла в плей-офф турнира, одержав победы во всех пяти играх со старта и возглавив таблицу группы A.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Великобритании в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею и первой вышла в плей-офф турнира.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу швейцарской сборной. Шайбы у победителей забросили Нино Нидеррайтер (6-я, 53-я минута), Нико Хишир (22) и Симон Кнак (29). У команды Великобритании отличился Джошуа Уоллер (35).
Чемпионат мира по хоккею
21 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
Швейцария
4 : 1
Великобритания
05:05 • Нино Нидеррейтер
(Роман Йоси, Доминик Эгли)
21:02 • Нико Хишир
28:01 • Симон Кнак
(Дамьен Риат)
52:53 • Нино Нидеррейтер
(Тимо Майер, Нико Хишир)
34:53 • Джошуа Уоллер
(Лиам Кирк, Марк Ричардсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Швейцарии одержала победы во всех пяти играх со старта турнира и возглавляет таблицу группы A с 15 очками. Команда стала недосягаемой для американцев, которые после четырех матчей идут четвертыми с 5 очками. В 1/4 финала выходят по четыре лучшие команды из обеих групп.
В следующем матче швейцарцы сыграют с венграми 23 мая, а команда Великобритании днем ранее встретится со сборной Финляндии.
В другом матче группы B сборная Словакии обыграла датчан со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
