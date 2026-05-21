Сборная Финляндии разгромила латвийцев на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии победила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) в пользу финнов, у которых отличились Ханнес Бьёрнинен (6-я минута), Хенри Йокихарью (11), Саку Мяэналанен (16), Валттери Мереля (29), Антон Лунделль (41), Патрик Пуйстола (42) и Аату Рятю (46). В составе проигравших шайбу забросил Рудольфс Балцерс (1).
21 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
00:10 • Рудольфс Балцерс
(Сандис Вилманис)
05:11 • Ханнес Бьорнинен
(Хенри Йокихарью, Вальтери Мереля)
10:19 • Хенри Йокихарью
(Патрик Пуйстола, Микко Летонен)
15:22 • Саку Мяеналанен
(Ханнес Бьорнинен)
28:55 • Вальтери Мереля
(Саку Мяеналанен, Ханнес Бьорнинен)
40:58 • Антон Лунделль
41:25 • Патрик Пуйстола
45:36 • Аату Рятю
(Lenni Haemeenaho, Микко Летонен)
Сборная Финляндии набрала 12 очков, одержав свою четвертую победу подряд со старта турнира, и идет на втором месте в таблице группы, уступая швейцарцам по дополнительным показателям. Латвийцы потерпели третье поражение и располагаются на шестой строчке с 3 баллами.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.