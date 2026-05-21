Боб Хартли заявил об уходе из "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
22:34 21.05.2026 (обновлено: 22:39 21.05.2026)
Боб Хартли заявил об уходе из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли заявил об уходе из клуба

  • Главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли объявил об уходе из ярославского клуба после победы в плей-офф КХЛ.
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
  • Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Локомотива" канадец Боб Хартли объявил об уходе из ярославского клуба после победы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
"Я покинул "Локомотив". Я закончил. Старый уже", - сказал Хартли журналистам.
Хартли 65 лет. Он возглавил "Локомотив" летом 2025 года. Он стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина. Ранее специалист завоевал трофей с омским "Авангардом" в сезоне-2020/21, с которым работал с 2018 по 2022 год. Также канадец возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз", "Атланта Трэшерз" и "Колорадо Эвеланш", с которым выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2000/01.
ХоккейЛокомотив (Ярославль)СпортБоб ХартлиКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
