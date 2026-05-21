Нурмагомедов в ответ на слова Уайта заявил, что оставил ММА не из-за денег - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
01:10 21.05.2026
Нурмагомедов в ответ на слова Уайта заявил, что оставил ММА не из-за денег

Хабиб Нурмагомедов в ответ на слова Уайта заявил, что оставил ММА не из-за денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что оставил ММА не из-за денег.
  • Дэйна Уайт утверждал, что Нурмагомедов завершил карьеру из-за больших финансовых возможностей после расширения UFC на Ближний Восток.
  • Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после боя с Джастином Гэтжи, защитив титул чемпиона UFC в легком весе в третий раз.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг слова генерального директора промоушена Дэйны Уайта, заявив, что бросил смешанные единоборства не из-за денег.
Уайт в ноябре заявил на YouTube-канале Prince St. Pizza, что Нурмагомедов завершил карьеру в связи с тем, что перед ним открылись большие финансовые возможности после расширения UFC на Ближний Восток, в связи с чем боец потерял нужду драться. Уайт отметил, что на решение завершить карьеру также повлияла смерть отца спортсмена.
"Вот такие заголовки читаю иногда в интернете. Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дэйна говорит такие вещи, то это расходится везде. Это абсолютная ложь, мне никогда никто эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что я заработал много денег, - это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает, об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно", - написал Нурмагомедов в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Нурмагомедову 37 лет, он завершил карьеру в октябре 2020 года после боя с американцем Джастином Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После победы он рассказал об обещании матери, что этот бой был для него последним в карьере, и нежелании драться без своего отца. В июле того года его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий коронавируса. Всего на счету Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.
