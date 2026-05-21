14:02 21.05.2026 (обновлено: 14:22 21.05.2026)
Кавазашвили назвал лучших футболистов РПЛ

Кавазашвили считает лучшими футболистами РПЛ Кордобу, Кривцова и Глушенкова

Анзор Кавазашвили. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анзор Кавазашвили назвал Джона Кордобу, Никиту Кривцова и Максима Глушенкова лучшими футболистами минувшего сезона РПЛ.
  • Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 забитыми мячами.
  • «Зенит» стал чемпионом страны, а «Краснодар» занял второе место.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-вратарь сборной СССР и московских команд "Торпедо" и "Спартак" Анзор Кавазашвили заявил РИА Новости, что считает лучшими футболистами минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) годов нападающего "Краснодара" Джона Кордобу, его одноклубника полузащитника Никиту Кривцова и хавбека петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Колумбиец Кордоба с 17 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В активе россиянина Кривцова семь голов, а его соотечественник Глушенков забил девять мячей.
«
"На мой взгляд, лучшими игроками чемпионата России являются нападающий Джон Кордоба, а также полузащитники Никита Кривцов и Максим Глушенков", - сказал Кавазашвили.
Чемпионом страны стал "Зенит", победитель предыдущего сезона "Краснодар" занял второе место.
ФутболСпортДжон КордобаНикита КривцовМаксим ГлушенковКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
