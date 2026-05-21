"Оттава" с Кадировой проиграла "Монреалю" в финальной серии PWHL

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Оттава Чардж", в составе которой выступает российская нападающая Фануза Кадирова, на своем льду проиграла "Монреаль Виктори" в четвертом матче серии финала плей-офф североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей.

"Монреаль" выиграл серию до трех побед со счетом 3-1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Уолтера. "Оттава" второй год подряд проиграла в серии финала плей-офф PWHL.