"Оттава" с Кадировой проиграла "Монреалю" в финальной серии PWHL

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Оттава Чардж", в составе которой выступает российская нападающая Фануза Кадирова, на своем льду проиграла "Монреаль Виктори" в четвертом матче серии финала плей-офф североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей.
Кадирова провела на льду более 18 минут. Всего в плей-офф на счету 28-летней россиянки 5 очков (2 гола + 3 передачи) в 8 матчах. Она завершила турнир на пятом месте в списке бомбардиров.
"Монреаль" выиграл серию до трех побед со счетом 3-1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Уолтера. "Оттава" второй год подряд проиграла в серии финала плей-офф PWHL.
Кадирова с 2020 года выступала за "Динамо-Неву" и в 2024 году стала чемпионкой Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В июне 2025 года она была выбрана на драфте PWHL в шестом раунде под общим 45-м номером клубом "Оттава Чардж". Месяц спустя клуб подписал с ней контракт на один сезон.