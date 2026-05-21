Устный экзамен по истории в 9-х классах планируют проводить в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ Устный экзамен по истории в девятых классах планируется проводить в феврале с 2028 года.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Устный экзамен по истории в девятых классах, который учащиеся будут сдавать с 2028 года, планируется проводить в феврале, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы планируем, что он (устный экзамен по истории в девятых классах - ред) будет проходить где-то в феврале месяце", - сказал Музаев в ходе горячей линии на Радио РБК, посвященной государственной итоговой аттестации.

Он напомнил, что все российские школьники сейчас учатся по единым учебникам истории.