Рейтинг@Mail.ru
Устный экзамен по истории в 9-х классах планируют проводить в феврале - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 21.05.2026 (обновлено: 12:06 21.05.2026)
Устный экзамен по истории в 9-х классах планируют проводить в феврале

Музаев: устный экзамен по истории в 9-х классах планируется проводить в феврале

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЭкзамен
Экзамен - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Устный экзамен по истории в девятых классах планируется проводить в феврале с 2028 года.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Устный экзамен по истории в девятых классах, который учащиеся будут сдавать с 2028 года, планируется проводить в феврале, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы планируем, что он (устный экзамен по истории в девятых классах - ред) будет проходить где-то в феврале месяце", - сказал Музаев в ходе горячей линии на Радио РБК, посвященной государственной итоговой аттестации.
Он напомнил, что все российские школьники сейчас учатся по единым учебникам истории.
Ранее Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 класса
Вчера, 11:11
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала