Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иноагента Владимира Милова* внесли в перечень террористов и экстремистов в России.
- Минюст включил его в реестр иноагентов в мае 2022 года.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Иноагент Владимир Милов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Милов* Владимир Станиславович, 18 июня 1972 года рождения, город Кемерово", - говорится в перечне.
Минюст внес Милова* в реестр иноагентов в мае 2022 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ