Гуляев поставил в приоритет возвращение атлетов на мировую арену

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев после своего переизбрания заявил журналистам, что основной задачей видит возвращение российских спортсменов на международную арену.
В четверг на отчетно-выборной конференции организации Гуляев был единогласно переизбран на новый четырехлетний срок, он был единственным кандидатом на выборах.
"Хочу искренне поблагодарить вас за оказанное доверие. В следующие четыре года мы вместе с вами будем двигаться только вперед. Одной из основных задач я вижу возвращение российских спортсменов на международную арену, а иначе для чего все те титанические усилия, которые все мы прилагаем в непростых условиях? Россия сильна своими традициями, и наша задача - их сохранить и преумножить. Мы с вами двигаемся вперед, к новым победам!" - сказал Гуляев.
Гуляеву 60 лет. Он является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России, чемпионом мира и Европы 1987 года, а также олимпийским чемпионом 1988 года. Пост президента СКР он занимает с 2022 года.