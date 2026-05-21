Рейтинг@Mail.ru
Гуляева переизбрали на пост президента Союза конькобежцев России - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:58 21.05.2026
Гуляева переизбрали на пост президента Союза конькобежцев России

Гуляев переизбран на пост главы Союза конькобежцев России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Гуляев
Николай Гуляев - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николая Гуляева переизбрали на пост президента Союза конькобежцев России на новый четырехлетний срок.
  • Гуляев был единственным кандидатом на выборах и был переизбран единогласно.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Действующий президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев переизбран на новый срок на отчетно-выборной конференции организации, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Конференция СКР прошла в четверг в здании Олимпийского комитета России. Гуляев был единственным кандидатом на выборах.
Президент СКР единогласно был переизбран на занимаемый пост на четырехлетний срок.
Гуляеву 60 лет. Он является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России, чемпионом мира и Европы 1987 года, а также олимпийским чемпионом 1988 года. Пост президента СКР он занимает с 2022 года.
Елена Вяльбе / Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Почему Вяльбе и Губерниев не помирятся? Но их войне все-таки конец
19 мая, 16:01
 
ФутболСпортНиколай Гуляев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала