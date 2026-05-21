Гуляева переизбрали на пост президента Союза конькобежцев России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Действующий президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев переизбран на новый срок на отчетно-выборной конференции организации, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Конференция СКР прошла в четверг в здании Олимпийского комитета России. Гуляев был единственным кандидатом на выборах.
Президент СКР единогласно был переизбран на занимаемый пост на четырехлетний срок.
Гуляеву 60 лет. Он является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России, чемпионом мира и Европы 1987 года, а также олимпийским чемпионом 1988 года. Пост президента СКР он занимает с 2022 года.