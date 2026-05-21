Губерниев объяснил решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
- Дмитрий Губерниев считает, что решение Александра Плющенко выступать за Азербайджан связано с желанием повысить шансы на участие в Олимпийских играх.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что решение фигуриста Александра Плющенко выступать за Азербайджан связано с желанием повысить шансы на участие в Олимпийских играх.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"За кого хочет, за того и выступает. Это личная жизнь Гном Гномыча (семейное прозвище Александра Плющенко - прим. ред.) и его родителей. Если он хочет выступать за Азербайджан, я стремление понимаю: гарантированно попытаться быть представленным на Олимпийских играх. (Могут быть) какие-то бизнес-вопросы Евгения с Яной - Азербайджан страна небедная", - сказал Губерниев.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.