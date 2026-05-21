Тарасова объяснила решение о смене спортивного гражданства сына Плющенко - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
16:12 21.05.2026 (обновлено: 16:19 21.05.2026)
Тарасова объяснила решение о смене спортивного гражданства сына Плющенко

Татьяна Тарасова. Архивное фото
  • Семья Плющенко решила сменить спортивное гражданство 13-летнего Александра.
  • По мнению Татьяны Тарасовой, родители Александра Плющенко хотят дать ему шанс на участие в юниорских международных соревнованиях, поскольку в России большая конкуренция.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что решение семьи Плющенко о смене спортивного гражданства 13-летним Александром объясняется высокой конкуренцией в России и желанием родителей дать сыну шанс на участие в юниорских международных соревнованиях.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря", - сказала Тарасова.
Александр Плющенко - сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Фигурное катаниеСпортСССРРоссияАзербайджанТатьяна ТарасоваФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Евгений ПлющенкоАлександр Плющенко (Гном Гномыч)
 
