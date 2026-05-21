В Госдуме рассказали, как восстановить утерянные документы одним заявлением

Краткий пересказ от РИА ИИ Через МФЦ можно подать одно заявление на восстановление нескольких документов: СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и свидетельств ЗАГС.

Для начала восстановления других документов необходимо в первую очередь восстановить паспорт или получить временное удостоверение личности.

Создание электронных дубликатов документов в МФЦ — бесплатная услуга, которая ускоряет процесс восстановления при утрате бумажных оригиналов.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Можно через МФЦ подать одно заявление на восстановление сразу нескольких документов: СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и свидетельств ЗАГС, а заранее созданные электронные дубликаты в личном кабинете на "Госуслугах" значительно ускоряют процесс при утрате бумажных оригиналов, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"Сегодня система МФЦ позволяет существенно упростить восстановление документов при их утрате. Многие до сих пор не знают, что через услугу "Утрата документов" можно подать одно заявление и одновременно начать восстановление сразу нескольких важных документов: СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, свидетельств ЗАГС", - сказал Гусев.

Парламентарий отметил, что самое главное - в первую очередь восстановить паспорт или получить временное удостоверение личности, ведь без этого невозможно оформить остальные документы.

"Для этого необходимо обратиться в полицию, зафиксировать факт утраты, а затем подать заявление в МВД или через МФЦ", - объяснил Гусев.

Отдельно депутат обратил внимание на возможность создания электронных дубликатов документов в МФЦ - это бесплатная услуга, которая позволяет заранее оцифровать важные документы и хранить их в личном кабинете на "Госуслугах", и в случае потери бумажных оригиналов это значительно ускоряет восстановление и снижает стресс для человека.