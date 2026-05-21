Горбачева вернулась к тренировкам на льду после операции

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после операции.
"Всем привет. Сегодня я впервые вышла на лед спустя полгода, ура! Так скучала по льду", - рассказала Горбачева на видео в своем Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.