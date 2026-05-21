РФС частично удовлетворил заявление Гогниева о компенсации с "Алании"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФС частично удовлетворил заявление тренера Спартака Гогниева в отношении клуба "Алания" о взыскании компенсации за расторжение договора без уважительных причин.
- Клуб обязан выплатить ему компенсацию, в удовлетворении остальной части требований отказано.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) частично удовлетворил заявление тренера Спартака Гогниева в отношении владикавказского клуба "Алания" о взыскании компенсации за расторжение договора без уважительных причин, сообщается на сайте организации.
В феврале "Алания" объявила о расторжении контракта с Гогниевым.
"Обязать "Аланию" выплатить тренеру компенсацию за расторжение договора без уважительных причин. В удовлетворении остальной части требований тренера Спартака Гогниева в отношении "Алании" отказать", - говорится в заявлении РФС.
Гогниеву 45 лет, он возглавлял "Аланию" с сентября 2024 года. Под его руководством клуб провел 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений. Специалист также руководил "Аланией" с июля 2019 года по май 2022-го, за это время он вывел команду из Второй лиги, пробился в зону стыковых матчей за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) и добрался до полуфинала Кубка России. В качестве футболиста Гогниев стал чемпионом России 2003 года с ЦСКА.
"Алания", чемпион России 1995 года, выступает в дивизионе А Второй лиги.
В РФС ожидают аншлаг на финале Кубка России
Вчера, 11:36