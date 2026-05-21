Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 21.05.2026
В ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год

РИА Новости: в ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУрок в общеобразовательной школе
Урок в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Урок в общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил досрочно завершить школьный учебный год в ряде российских регионов из-за аномальной жары.
  • По мнению Гриба, отсутствие кондиционеров в школах создает риски для здоровья учеников и учителей, особенно в младших классах.
  • Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за аномально жаркой погоды.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Школьный учебный год в ряде российских регионов нужно завершить досрочно из-за аномальной жары и отсутствия кондиционеров в учебных заведениях, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП России) Владислав Гриб.
"С учетом того, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице - 35-градусная жара, то, конечно, в ряде регионов я предлагаю все-таки, с учетом вышесказанного, досрочно закончить учебный год", - сказал Гриб.
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В ОП предложили ввести единый стандарт школьного питания
13 мая, 02:27
Собеседник агентства отметил, что до официального окончания учебного года остается всего несколько дней, и досрочное его завершение не окажет существенного влияния на образовательный процесс, однако позволит предотвратить риски ухудшения здоровья учеников и учителей.
"Мы здесь сохраним здоровье и детей, и учителей. Еще раз говорю, что во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна тоже вряд ли спасут, облегчат. И в первую очередь это касается младших классов", - добавил Гриб.​
В среду Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. На территории регионов до пятницы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах
15 мая, 03:33
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Владислав ГрибГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала