Сын Плющенко уезжает в Азербайджан: почему ему нет места в России - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
15:35 21.05.2026 (обновлено: 16:43 21.05.2026)
Сын Плющенко уезжает в Азербайджан: почему ему нет места в России

© Фото : Социальные сети Александра ПлющенкоЕвгений и Александр Плющенко
Влад Жуков
Такое невозможно было представить: сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство. РИА Новости рассказывает, зачем мегапопулярный Гном Гномыч будет представлять на соревнованиях Азербайджан.

Сам все решил

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения и знаменитого продюсера Яны Рудковской, был звездой с детства. Под шутливым прозвищем Гном Гномыч он поселился в информационных сводках всех топовых изданий мира еще задолго до того, как вышел на свои первые соревнования. Образ жизни селебрити, амбициозные планы (стать пятикратным олимпийским чемпионом, между прочим) и регулярное появление на публике обеспечили Александру невероятную узнаваемость. Дошло до того, что по подписчикам в соцсетях он стал самым популярным фигуристом-одиночником России. И это 13-летний мальчик, еще даже не начавший выступать по юниорам.

И тут — переход. Источники РИА Новости сообщили, что Плющенко-младший сменил спортивное гражданство на азербайджанское.
Казалось бы, учитывая все вводные, потеря для страны серьезная. И здесь же публика почти наверняка задастся вопросом — а что это вообще такое?

Несмотря на большой медийный фон, рост Саши в фигурном катании не был столь стремительным. Он старательный спортсмен хорошего уровня, но пока в его возрасте ребята в нашей стране уже прыгают по два четверных и готовятся штурмовать новые, Саша лишь робко присматривается к сложным прыжкам и ограничивается стабилизацией тройных. И таких, кто владеет по-настоящему сильным техническим контентом, у нас не один и даже не пять, а куда больше.

По юниорам наше мужское одиночное уже давно находится в топе. До поры детские успехи не удавалось в полной мере перенести на взрослый уровень, но года с 2022-го пошли и более серьезные достижения. Даже сейчас, спустя годы отстранения, выход наших одиночников на международную арену будет как минимум заметным.
В этих условиях Саше попросту не было места. Ожидать, что он отберется в сборную (то есть войдет в шестерку лучших по стране), имея под боком огромное количество конкурентов с четверными, было бы наивно. Да, сейчас он стал значительно более интересным по части хореографии. Мы можем ожидать от него интересных образов и плавных рук — нечто подобное он уже продемонстрировал в своем "испанском" показательном номере на юбилее Алексея Мишина. Возможно, это именно то направление, где Александру стоит развиваться дальше.

И все-таки на данном этапе это не лидерство внутри страны. В его возрастной группе находятся ребята сильнее. Вероятно, именно поэтому он и задумался над переходом. Рациональный взгляд на мир, в котором ты пока что уступаешь конкурентам, заставляет выискивать иные пути к успеху. Для него этой тропинкой оказался Азербайджан.
Что задумали в Баку?

В плане правил перехода все было сделано довольно грамотно, что для фигурного катания в целом удивительно. Во-первых, он практически не выступал в нынешнем сезоне, кроме самого его начала. Теперь ясно, что в это время Саша отсиживал своеобразный карантин (хотя для ребят из возрастной группы ниже юниорской он в России не предусмотрен вовсе). При этом ни в каких сборных на национальном уровне он не состоял, а тренировочный процесс осуществляла частная школа его отца. Словом, юридически все чисто. А если вдруг где-то там окажутся загвоздки, едва ли их не удастся оперативно урегулировать.
Поэтому для России его уход точно нельзя считать потерей. Зато для Азербайджана это довольно ценное приобретение — особенно если учитывать их желание создать конкурентную сборную. Вместе с Сашей наша федерация одобрила переход в Азербайджан Веронике Жилиной — таким образом вопрос наличия сильной одиночницы в Баку закрыт. На повестку дня теперь наверняка ляжет тема создания сильной спортивной пары и подтягивания танцоров.
И, что самое удивительное, от этого всего наша страна только выиграет. Помощь в создании добротной команды на постсоветском пространстве, не угрожающей при этом нашим собственным планам на олимпийский командник в случае полноценного допуска, будет крайне важна для нас с точки зрения спортивной политики. Перед выходом на международку нам очень важно заручиться поддержкой дружественных федераций — и чем больше их будет, тем лучше мы будем себя чувствовать.
Поэтому добрососедский подход нашей федерации (при условии соблюдения регламентов, разумеется) точно сыграет нам на руку. А Саша Плющенко из интересного, но не слишком перспективного для России одиночника превратится в мостик между нашей страной и довольно влиятельным в фигурном катании Азербайджаном как минимум на пару олимпийских циклов. Ну и, конечно, попутно реализует свои детские мечты.
Так что, предвосхищая возмущение фигурного сообщества, хотелось бы призвать к спокойствию. Давайте отпустим Александра с миром. Есть ощущение, что так будет лучше буквально для всех.
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоАлексей МишинВероника ЖилинаАлександр Плющенко (Гном Гномыч)Авторы РИА Новости Спорт
 
