ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" в матче финальной серии женского ЧР по гандболу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЦСКА дома обыграл "Ростов-Дон" в третьем матче финальной серии чемпионата России.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 33:28 (15:11) в пользу домашней команды.
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Ростов-Дона". Клуб является победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место. Следующий матч серии пройдет 27 мая в Ростове-на-Дону.
ЦСКА становился чемпионом России пять раз (2021, 2023-2025), "Ростов-Дон" - шесть раз (2015, 2017-2020, 2022). Рекордсменом по победам является волгоградское "Динамо-Синара" (12).
