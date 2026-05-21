Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" в матче финальной серии женского ЧР по гандболу - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 21.05.2026 (обновлено: 21:13 21.05.2026)
ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" в матче финальной серии женского ЧР по гандболу

ЦСКА сократил отставание в финале женского ЧР по гандболу с "Ростов-Доном"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГандбол
Гандбол - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Гандбол. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в третьем матче финальной серии чемпионата России по гандболу со счетом 33:28.
  • Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Ростов-Дона».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЦСКА дома обыграл "Ростов-Дон" в третьем матче финальной серии чемпионата России.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 33:28 (15:11) в пользу домашней команды.
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Ростов-Дона". Клуб является победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место. Следующий матч серии пройдет 27 мая в Ростове-на-Дону.
ЦСКА становился чемпионом России пять раз (2021, 2023-2025), "Ростов-Дон" - шесть раз (2015, 2017-2020, 2022). Рекордсменом по победам является волгоградское "Динамо-Синара" (12).
Гандбол - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Россия победила Китай и выиграла турнир в Ганьчжоу
16 мая, 16:25
 
СпортГандболРостов-ДонПГК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала