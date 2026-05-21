Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший игрок Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:31 21.05.2026 (обновлено: 21:22 21.05.2026)
Назван лучший игрок Лиги Европы

Футболиста "Астон Виллы" Роджерса признали лучшим игроком розыгрыша ЛЕ

© UEFAАфиша финала Лиги Европы УЕФА
Афиша финала Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© UEFA
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник английской «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим игроком завершившегося розыгрыша Лиги Европы.
  • «Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы и впервые стала победителем турнира.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полузащитник английской "Астон Виллы" Морган Роджерс признан лучшим игроком завершившегося розыгрыша Лиги Европы, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" (3:0) в финале Лиги Европы и впервые стала победителем турнира. Роджерс забил третий мяч команды.
Всего Роджерс провел 15 матчей в турнире, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Он стал первым англичанином, получившим приз лучшему игроку сезона Лиги Европы.
Тиаго Силва - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Не попавший в сборную Бразилии на ЧМ-2026 Тиаго Силва покинул "Порту"
Вчера, 18:05
 
ФутболСпортАстон ВиллаФрайбургСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала