Назван лучший игрок Лиги Европы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полузащитник английской "Астон Виллы" Морган Роджерс признан лучшим игроком завершившегося розыгрыша Лиги Европы, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" (3:0) в финале Лиги Европы и впервые стала победителем турнира. Роджерс забил третий мяч команды.
Всего Роджерс провел 15 матчей в турнире, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Он стал первым англичанином, получившим приз лучшему игроку сезона Лиги Европы.