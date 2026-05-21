Трансферная стоимость Чалова снизилась на миллион евро

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трансферная стоимость нападающего "Кайсериспора" россиянина Федора Чалова снизилась на 1 млн евро, сообщается на сайте Transfermarkt после обновления цен в чемпионате Турции по футболу.
В феврале форвард перешел в турецкую команду из греческого ПАОКа на правах аренды до конца сезона. Его стоимость упала с 5 до 4 млн евро. При этом Чалов остается самым дорогостоящим российским игроком в турецкой Суперлиге.
Стоимость российского нападающего "Кайсериспора" Германа Онугхи составляет 1,8 млн евро. Полузащитник команды Денис Макаров подешевел на 300 тысяч и теперь стоит 1,2 млн евро. По итогам чемпионата Турции "Кайсериспор" покинул высший дивизион. Стоимость защитника "Антальяспора" Георгия Джикии упала с 1,5 млн евро до 1 млн.
Выступавшие в ЦСКА и "Ростове" соответственно игроки сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов, которые ныне представляют "Истанбул Башакшехир", продолжают стоить по 7 млн евро.