Трансферная стоимость Чалова снизилась на миллион евро

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трансферная стоимость нападающего "Кайсериспора" россиянина Федора Чалова снизилась на 1 млн евро, сообщается на сайте Transfermarkt после обновления цен в чемпионате Турции по футболу.

В феврале форвард перешел в турецкую команду из греческого ПАОКа на правах аренды до конца сезона. Его стоимость упала с 5 до 4 млн евро. При этом Чалов остается самым дорогостоящим российским игроком в турецкой Суперлиге.